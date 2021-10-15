Этим текстом Братва забивает вам стрелу

именем

Евгений Вышенков постоит рядом на вашей стороне

братвы

Сначала бывшие спортсмены объединились в неформальное движение, своего рода, братство. Но в каждой быстро растущей системе координат появляются свои безусловные лидеры. Амбиции толкают их на расширение зон влияния, а за этим всегда стоит конфликт.

К концу 80-х в Ленинграде, вроде бы из-за чепухи между боксерами произошла драка. Это стало поводом к исторической стрелке. Там они пролили первую кровь. Так произошел раскол. С этого момента мафия на весь период 90-х разошлась на «тамбовский» и «малышевский» кланы.

пятая СЕРИЯ

Глава 11
ГЕНИЙ ПОЛЯ
Поле чудес
7 марта 1988 года возле железнодорожной платформы Девяткино появился последний в Ленинграде незаконный рынок.
На огромном пустыре у станции метро «Комсомольская», сейчас «Девяткино», сотни торговцев на одеялах, раскладушках и туристических столиках продавали дубленки, турецкие сумки, газовое оружие, импортные консервы, чулки, заколки и еще сотни всевозможных мелочей. Новость о появлении Девяткина распространилась по городу молниеносно: сарафанное радио работало не менее быстро, чем сегодняшние социальные сети. Будущие гангстеры попали на рынок в этот же предмимозный день.

И уже 8 марта на рынке появилось несколько «станков» - так называли кусок фанеры, на котором и катали колпаки с шариком. А вокруг «станков» – дружная компания. Возглавлял ее Александр Малышев.
Александр Малышев, Петербург, 90-е
Они с Челюскиным, Кудряшовым и Утюгом образовали как бы равноправное акционерное общество. Но закрытого типа. Все доходы, за исключением того, что они отдавали «нижним» и еще нескольким приглашенным для большей уверенности «верхним» - Сергею Мискареву по прозвищу Бройлер, Москвичу, Марадоне – они делили строго поровну. Другое дело, что функции организатора все равно, так или иначе, брал на себя Малышев.

Каждую субботу и воскресенье от выхода из метро до самодельных торговых мест по тропинке тянулась толпа людей, как на демонстрацию. В первый же день игра в колпаки принесла прибыль, достаточную для покупки «жигулей». В последующие выходные заработки были скромнее, но все равно каждый из акционеров редко уносил оттуда меньше тысячи рублей.
Эта информация не могла проскользнуть мимо Владимира Кумарина.
Следы Владимира Кумарина в тюрьме КГБ,
Ленинград, 1990 год

Узнав о доходах Малышева и компании, он отправил Лукошина договариваться о том, чтобы тоже поставить станки с наперстками в Девяткине. Тот сразу пошел на резкий разговор с Кудряшовым: с порога без обиняков поставил его в известность о том, что они придут на рынок на следующий день. Кудряш отреагировал агрессивно – ему не понравилась не столько сама идея, сколько форма, в которой Лукошин ее преподнес. Лукоша вообще не умел разговаривать. Конфликт был его вторым именем. Конечно, Кумарин это знал и послал его проверить Малышева, как монету на зуб.

Тогда Кумарин поменял тактику и прислал в качестве гонцов несколько человек, вместе с которыми Кудряшов тренировался в одном клубе. Они по-свойски стали убеждать его, что нужно уступить Кумарину один станок. Малышев отказал, вслух выражая свои небеспочвенные опасения: «Дай палец – откусит руку». Но спортсменов объединяло прошлое – общие сборы, соревнования, и Павел Кудряшов просил, как за своих. Малышев неохотно уступил, будто предчувствуя нехорошее. Но тогда еще доживало последние секунды ощущение спортивного братства. Скоро настанет время, и над этой памятью можно будет потешаться.

На следующий день Кумарин и компания пришли не с одним, а сразу с тремя станками. Среди них были и Николай Гавриленков, Валерий Ледовских, недавно освободившийся из тюрьмы мастер спорта по боксу Геннадий Петров, Вячеслав Дроков, борец-вольник Андрей Рыбкин, все тот же Лукошин, брат Гавриленкова Виктор, Андрей Сергеев, известный как Анджей, и Алексей Косов из Великих Лук. Вслед за ними на рынке один за другим стали появляться другие, тоже уже известные узкому кругу персонажи: Артур Кжижевич из Карелии, Коля Алексеев из Перми и компания из Воркуты: Омет, Сироп и Битый Глаз.
Воркутинские, Ленинград, конец 80-х

Каждая компания работала на себя, но по вечерам они отдыхали все вместе в одних и тех же заведениях. Малышеву пришлось смириться с наступившей вольницей. Ни о какой вражде и дележе места вроде не могло быть и речи. Как-то «малышевский» Марадона ехал на такси по Выборгскому шоссе, его машина попала в аварию и перевернулась.
Марадона ушел через несколько лет, фото с могилы на Северном кладбище

Через 15 минут ее уже с хохотком ставили на колеса случайно проезжавшие мимо «кумаринские» Андрей Рыбкин и Александр Баскаков.
Будущий депутат Андрей Рыбкин, профилактическое задержание в 1988 году, Ленинград
Все бы ничего, но десяток станков с наперстками создавал на рынке слишком много шума, и, кроме того, там все время сновали другие мелкие жулики и карманные воры. Граждане активно сигнализировали, и к лету Девяткино разогнала милиция.

Так что Малышев оказался прав – вне структуры, регламента и территории бизнес не построишь.
10 рублей

Осенью 1988 года ожил рынок у платформы Девяткино. На этот раз на огромном пустыре уже жарили шашлыки и продавали спиртное в одноразовых стаканчиках.
Теперь по будням наперстки по-прежнему крутили на Некрасовском, а на выходные привозили сюда. Вероятно, памятуя о том, как беспорядок однажды уже навредил его бизнесу на этом месте, Малышев придумал простой и в то же время революционный алгоритм контроля над происходящим на рынке. Аренда называется. Он стал собирать с каждого торгующего по 10 рублей.
(с) wikipedia.org
За это продавцу гарантировалась безопасность – хоть от крепких парней с наперстками, хоть от малолетних воришек.
Автор лично столкнулся в Девяткине с несколькими малолетками, промышляющими карманной кражей. Это были пацаны из Никольского Ленобласти, они уже всему Невскому надоели своими подвигами. Поймав одного за шиворот, спросил: «Спортсменам - то платишь?». «Воры бандитам не платят», – произнес он древнюю, где-то заученную догму. Это было так необычно слышать, особенно от школьника. Я тогда подумал, что он, безусловно, прав, но это был текст даже не из уходящей, а ушедшей эпохи. Будто накануне Октябрьской революции мне на набережной заявил кронштадтский матрос: «Братва офицерам честь не отдает».

Что бы ни случилось, спекулянт был вправе обратиться за помощью к Малышеву или к тому, кого он в этот день назначал ответственным за Девяткино. Старшему, как мы бы сейчас сказали – администратору. Тем, кого скоро начнут называть бригадирами. Кстати, словом даже не пролетарским, а совхозным.

Сами торговцы десятку, заплаченную Малышеву, не воспринимали как побор. Скорее наоборот, многих из них радовало, что появилась хоть какая-то защита. Другие спортсмены были тоже вынуждены согласиться с новыми правилами. Повода, чтобы попроситься в долю к Малышеву, у них не было, а если бы они начали собирать мзду в те же 10 рублей независимо от него, это выглядело бы как провокация, как покушение на чужое.

В течение нескольких месяцев никто не пытался нарушить установившийся порядок вещей.
Бизнесмены и сегодня мечтают о такой системе налогообложения.
Куртка
Субботним утром 17 декабря на рынок приехал торговец Олег Фарзалиев, чтобы продать две кожаные куртки по шестьсот рублей.
Ему составил компанию его приятель и бывший коллега по работе на Кировском заводе Александр Красильников. За рынком в этот день присматривал Сергей Мискарев, он же Бройлер.
Сергей Мискарев (крайний слева), Ленинград, конец 80-х
Он подошел к ним, взял пошлину в червонец и, как и всегда в таких случаях, сказал, что если возникнут какие-то проблемы, то обращаться нужно к нему.

Через некоторое время куртками заинтересовались наперсточники из Воркуты – Омет и Битый Глаз, он же Юра Лосев. Они примерили на себя по куртке, заплатили Фарзалиеву по двести рублей вместо шестисот за каждую. В это время Бройлер находился неподалеку и попытался разрешить конфликт мирно, напомнив Омету и его сподвижнику, что они «договорились не трогать своих клиентов», но те его проигнорировали.

А когда Красильников сам потребовал у Битого Глаза вернуть куртку или оставшуюся сумму, то Лосев обозвал его «жирной скотиной». Чуть позже Лосев, Лукоша и примкнувший к ним Федор Гончаренко, более понятный как Федя Крымский, его избили.
Фарзалиев и его приятель ушли с рынка, так и не получив свои восемьсот рублей. Бройлер попытался поймать захватчиков, но, когда дошло до драки, Мискарева избили тоже. Притом били всемером, а добивали ногами.
Дело было не в куртке, а в репутации – главном активе Малышева, да и любого человека с большой буквы. Он произнес сакраментальную фразу – «это не личное дело, это дело коллектива» и попросил передать оппонентам, что хочет встретиться на следующий день, завершить дискуссию.

В былые времена это описали бы в репликах: «Милостивый государь, что вы себе позволяете?!», «Позвольте! Соблаговолите, для верного счета», «К Вашим услугам», «Черная речка», «Сходитесь, господа».

Об этом тут же узнал Кумарин. Вернее, все так, как он и задумал. Ведь это он спланировал конфликт, именно для общего сбора, на котором рассчитывал победить – выжить Малышева с хлебного места, а стратегически показать Питеру, кто сильнейший.
Кумарин тут же пообещал подмогу спортсменам из Воркуты, тем более что Лукоша – их друг. Кумарин тем же вечером собрал всех своих в баре «Космос», чтобы дать им ценные указания насчет следующего выступления. И, конечно, добавил яду. Он ставил по-крупному – на авторитет Малышева.

Малышев же, узнав, что за воркутинских спортсменов вступится Кумарин, быстро подсчитал, что перевес в силе может оказаться не на его стороне. Он принял концептуальное решение, о последствиях которого тогда не задумывался. Товарищей же предупредил: «Если что, идем до конца».

Если по-старорежимному, то Бройлеру правильно все объяснили. Он же, с точки зрения академических понятий, был краснее пожарной машины. Но время на дворе уже обогнало древние каноны.
Тираннозавр Рекс и другие хищники мезозоя
СССР, декабрь, 1988 год: полгода, как принят Закон о кооперации; советские войска выходят из Афганистана; два месяца как в Нагорном Карабахе введено военное положение; прошел месяц с провозглашения Эстонией суверенитета, толкнувшего СССР к распаду. В Ленинграде сгорела Библиотека Академии наук, отсчитывают знаменитую телепрограмму Невзорова «600 секунд», а на Дворцовой площади открывается первый ларек с гамбургерами.
Схема из материалов прокуратуры Ленинграда
18 декабря в половине одиннадцатого все стали съезжаться к рынку.

Десятки машин, забитых битком, с оружием, ножами, прутьями ехали по улицам Ленинграда. В этот момент в своем кабинете на Литейном, 4 сидел следователь КГБ, будущий глава Госнаркоконтроля Виктор Черкесов и листал какое-то уголовное дело по антисоветской агитации и пропаганде.

В этот момент будущая элита России – Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс, Михаил Маневич спорили в аудитории финансово-экономического института о переходе социалистической экономики к рынку, а молодежь требовала перемен по Виктору Цою. И ни краснознаменная милиция, ни Комитет государственной безопасности, ни младореформаторы не понимали, что это едет братва, те, кто скоро на десятилетие захватят власть на Невском проспекте и даже начнут навязывать свои условия Смольному.

В высказывании это напоминает знаменитую премьеру Мейерхольда «Маскарад». В ту субботу, 25 февраля 1917 года вся знать Петрограда собралась в Александринке, рукоплескала во фраках и жемчужных бусах, а когда все вышли из лож, то с удивлением увидели, что по Невскому ездят грузовики с вооруженными матросами. Кто бы мог подумать – революция, господа.
Вернемся: с Малышевым присутствовали - Бройлер, Челюскин, Кудряшов, Носорог, Слон, Викинг, Москвич, Марадона, Герцог, Стас Жареный, Артур Кжижевич, Крупа и Коля Длинный. С противоположной стороны выступили Валерий Ледовских, Михаил Глущенко, Андрей Рыбкин, Александр Милюков, Вячеслав Дроков, Омет, Сироп, Битый Глаз и Анджей с выводком великолукских спортсменов, младший брат Гавриленкова Виктор Степанович с Геной Петровым. И, конечно, Лукоша.

Владимира Кумарина с ними не было.
Владимир Кумарин, 90-е
Стас Жареный, фото с могилы на Северном кладбище
Первым в сторону рынка зло и бодро пошел сам Малышев. От платформы к пустырю, на котором располагалось Девяткино, вела узкая тропинка, и остальные, в том числе и «кумаринские», пошли по ней всей гурьбой, по пути обмениваясь будничными фразами вроде «как дела».

Они шли вперемешку, многие еще на днях танцевали с одними девками, не говоря уже о том, что большинство прекрасно знали друг друга по сборам, соревнованиям, чемпионатам. Можно сказать, одноклассники. Кому-то так было просто интересно, забавно, как в той идиотской загадке – «Кто сильнее, кит или слон?».

Один из спортсменов увидел у Стаса Жареного под курткой на спине за ремнем пистолет. Это был «Вальтер».

- Это зачем, а? – спросил он.

- Пусть будет, – прозрачно намекнул Жаринов.

Ощущение у спрашивающего изменилось, но не станешь же унижаться, кричать, мол, караул, у Стаса ствол – не кулаки чесать идем.
На пустыре они встали толпой друг напротив друга. В руках у сподвижников Малышева была масса каких-то кульков и сумок с оружием. У Слона в руках оказался автомат ППШ, у самого Александра Малышева – ТТ. Все это видели, но разговор поначалу завязался мирный, издалека. Как у опытных боксеров в первом раунде, когда они присматриваются, примеряются. Для чего – всем понятно.
Через некоторое время Лукоша с вопросом «А это че такое?» подбежал к Слону и попытался отобрать ППШ, схватив его за ствол. Слон передернул затвор. Малышев скомандовал: «Стреляй!» - но автомат заело. Лукоша не унимался. Ему это было не свойственно – хороший боксер, с длинными руками, отвратительным характером. Он и получил ножом первым. Ему немного разрезали грудь.
Федя Крымский
В этот самый момент к ним несся виновник торжества – Федя Крымский, кто опоздал к началу разборки, и тут же кинулся на Бройлера. Эта был уже жанр – бой Пересвета с Челубеем. Бройлер – боксер, тяжеловес из Киева повалил Федю – боксера полутяжа из Крыма на землю и воткнул ему в грудь нож.

Это только в опере герой после удара клинком в грудь продолжает петь, а в правильных фильмах – произносить мужественные слова. Федя Крымский просто захрипел.

Но так сбылось любимое патриотическое предсказание россиян. Только чуть перефразированное – «Кто к коммерсанту с бандитом придет, тот от бандита и погибнет».

Все, кто был в этот момент рядом, около шестидесяти человек, мгновенно отпрянули друг от друга, выстроившись в две шеренги. Как бы подняв к груди щиты и вытянув в сторону противника копья. И вдруг компаньоны Малышева достали оружие.
Изъятие у братвы в 1989 году, Ленинград
КГБ и ни при чем
Когда я дописал эти строчки, то позвонил генерал-майору КГБ в отставке Кедрову. В тот день он служил заместителем начальника ленинградского управления Госбезопасности. Он родился чуть ли не при жизни Дзержинского, а память у него отменная.
(с) wikipedia.org
Пока я дожидался возможности задать свой контрольный вопрос, он сыпал точностью фамилий, объяснял, сколько оперативников работало в том райотделе КГБ, сколько в другом. Скромно вспоминал, что Патрушев, Бортников были его подчиненными. Особо уважительно произносил имя Андропова. Наконец, я вставил свое: «Андрей Валентинович, в 1988 году Вы уже понимали, что существует или рождается организованная преступность?».
Из документов прокуратуры Ленинграда, 1989 год
– Это смешно. Конечно. Мы все знали, докладывали наверх, но нас по рукам и ногам вязали, мы не могли трогать высокопоставленных членов партии, – тут же ответил Кедров.

– А спортсмены? Я про спортсменов и организованную преступность.

– А спортсмены-то причем? – не понял Кедров. – Я не о них говорил. В мое время такого не было. До меня такого не доходило.

Среди спортсменов было большинство хороших людей, ни в чем не замешанных. Для идеологического восприятия генерала КГБ Кедрова – спортсмены не могли быть бандитами.
Эпилог, куртка, раскол
В этот миг мир спортсменов раскололся и стал двуполярным. Как в известной песне из кинофильма «Земля Санникова» - «есть только миг между прошлым и будущим».
Сцена длилась не дольше 10 секунд.
(с) wikipedia.org. «Поединок Челубея с Пересветом на Куликовом поле», Авилов.
Если бы еще чуть-чуть, то начался бы фарш. Когда полсотни лучших воинов империи стараются извести друг друга всеми доступными подручными средствами, то это ближе уже к «Апофеозу войны» Верещагина. Представим себе – это случилось, а мафия вскоре пришла бы к власти. Тогда бы они списали в историю и это кровавое воскресенье. Ведь 18 декабря было воскресенье. И на этом холме установили бы высоченную стелу, а может быть, и музейный комплекс-панораму. Там останавливались бы туристические автобусы, выдавали бы аудио-гиды на разных языках. Вот только не понятно, кто был бы хороший, а кто плохой. Малышев или Кумарин? Это зависело бы от итога их фракционной борьбы уже в их Госдуме. Ведь мало кто сегодня помнит, что даже после Октябрьского переворота Ленин уступал в популярности партии эсеров-социалистов. И где сейчас о них память, кроме как на кафедрах исторических вузов?

Ситуацию спас Паша Кудряшов, он и после слыл миротворцем. Вскинув руки к небу, будто пастор, он закричал: «Опомнитесь, парень умирает!». Тут же все услышали стоны Феди Гончаренко и вправду опомнились. Несколько человек схватили его на руки и потащили с поля боя. Несли все вместе, чуть ли не по очереди, гурьбой, не испытывая друг к другу зла. Его отвезли в больницу на Вавиловых. Федя умер тем же вечером. Первая, можно сказать, сакральная кровь.

Еще накануне они сшибали деньги небольшими компаниями, отдыхали все вместе, и никто не говорил «люди Кума» или «парни Малышева». А 18 декабря вечером в ресторане «Паланга» на Ленинском проспекте Малышев, собрав всех своих, произнес прилагательное «тамбовский». Толкований того жития может быть много, но в нашей редакции «евангелия» это звучит так: «Ну что!? Тамбовским еще зубы жмут или добавить?»
Тамбовские с Кумариным (крайний справа) возле автобуса
Так навечно в историю Петербурга вошел термин «тамбовские» и тут же в поддых ему еще один – «малышевские».
Малышев (слева) и ближайшие товарищи по борьбе
Кто в каких рядах стоял утром 18 декабря 1988 года, тот там на всю жизнь и остался. Все верно – стоя только ругаются. Те немногие, кто был в тот день в Девяткино и дожил до сегодняшнего дня, и сейчас точно могут сказать, кто с кем пришел.

Отстраненный же взгляд Кумарина на те события в интервью с Андреем Константиновым, которое он взял к концу 90-х, та драма на охоте выглядит так: «… что касается той самой исторической разборки в Девяткино, то там все ведь достаточно случайно вышло. Между прочим, Бройлер и Крымский, они ведь вместе были, из одного коллектива. И проблема, которая там возникла, это была внутренняя проблема коллектива. Присутствовало там и оружие, какой-то автомат, а я вообще там отсутствовал, я спал в то время. Мне уже позже позвонили и сказали, что там произошло.

В те времена никогда еще никаких «тамбовских» и «малышевских» не было. Тогда все разбивалось по «станкам», и когда некоторые «станки» перешли к нам, то не все восприняли это однозначно. После истории в Девяткино действительно началось разграничение на «тамбовских» и «малышевских», хотя через три дня после той ситуации мы встретились с Малышевым и сняли все возникшие вопросы. В Девяткино-то как получилось на самом деле – свои убили своего».
Подсчитаем
(с) wikipedia.org. «После побоища Игоря Святославича с половцами», Васнецов
Не стану утомлять непонятными ныне именами, регалиями и прозвищами.

Портрет усредненного мною участника битвы в Девяткино предстал таким: 27-летний мастер спорта; на 65% – боксер, на 35% – борец. 10% из них – чемпионы СССР и Европы. Примерно половина ленинградцы, остальные родились от Воркуты до Перми.

Число тех, кто уже побывал под арестом, стремится к математической погрешности. За половину имели высшее образование. Буквально 99% были комсомольцами. О большинстве писала советская пресса, как о гордости нации. А некоторые, например, тот же Мискарев, Валерий Ледовских – были членами КПСС.
Валерий Ледовских, Петербург, недавно
Остальные факторы категорически различны. Так, например, дзюдоист Андрей Шеметов окончил школу с золотой медалью и блестяще учился в институте, а так себе боксер Александр Жаренов был из уголовников.

Дальнейший анализ показал, что 60% погибли в межклановых войнах в 90-х. Однако важен нюанс: если «малышевских» полегло около 20%, то «тамбовских» – к 80%.
В детской считалке это выглядело бы так: Слон убил Викинга, Викинг убил Носорога, Носорог убил Буйвола, а Буйвол убил всех их вместе.
Могилы Лунева, Алымова на Северном кладбище Петербурга, чаще их звали Носорог и Слон
Признание
Говоря по формальной правде, власть даже чуть опередила Девяткино. В ноябре 1988 года в Ленинграде признали существование в городе организованной преступности – при ГУВД был создан специальный 5-й отдел по борьбе с ней. В подразделения уголовного розыска было разослано указание направить лучших сотрудников в новую структуру.
На практике, конечно, с лучшими из своих подчиненных никто расставаться не хотел, так что зачастую вместо этого начальники попросту писали хорошие характеристики тем, от кого давно хотели избавиться. Вот убийство на рынке в Девяткино и стало их первой разработкой.

Как только раненых Федю и Лукошу привезли в больницу на Вавиловых, врачи отправили телефонограмму в отделение милиции Калининского района. Гончаренко скончался, Лукоша сбежал из больницы, а в ближайшую новогоднюю ночь он разбился насмерть на машине. Никаких интриг – пьяный, после гульбы, да еще и деваху с собой на тот свет унес.
«Они стали высокомерны». Андрей Лебедев, депутат ЗакСа Ленобласти
Андрей Лебедев, Петербург, 90-е
«Я тогда как раз работал опером в Калининском районе. После Девяткино никакого шума, совещаний не было. В третью городскую больницу, которая находилась на нашей территории, привезли Лукошина с проникающим ножевым ранением. Нам телефонограмма. Я приехал его опрашивать. Вижу, спортивный. Он: не помню, не знаю. Что-то где-то в области. У меня задача стояла одна – отбить материал – чтобы не было уголовного дела. Его и не возбуждалось – в область откинули.

Конечно, земля слухами полнилась, мол, в Девяткино разбор был, но на нас это никак не влияло. Слова такого «оргпреступность» еще не было, хотя бар «Космос», где собирались орлы Кумарина, был на моей территории. Помню, как Кумарин в 1988 году в том же «Космосе» мне представил Ледовских: «Андрей Ярославович, это член партии, мастер спорта, лейтенант Советской армии», – и его по имени и отчеству».

Я же видел, что мы начали падать. И стремительно. К «Космосу» уже наезжали какие-то челнинские на машинах без номеров да без документов. Движения стали опаснее, речь короче, взгляды потеряли товарищеский блеск. Раз осматривали тачку, отодрали сиденье, а там написано «смерть мусорам». Как говорится, пахнуло. Они начали вести себя дерзко. Мы же вольготно себя не чувствовали. Успокаивал лишь табельный пистолет Макарова под курткой. Спортсмены же из-за стоек ушли, а на ворота совсем молодежь встала.

У них появилось много дел поважнее. И пока они ставили за себя кого-нибудь. Ставили так называемых автопилотов. Если раньше они знали, что всегда можно с уголовным розыском встретиться, поулыбаться, порешать вопросы, а мы знали, что и они помогут, то теперь все изменилось. Они как бы перестали в нас нуждаться – гусь свинье не товарищ, а мы поняли, что это волки. Пальбы пока не было, но стало ясно, что не у одного меня есть ствол, и удостоверение не влияет на скорость пули. Как-то однажды у меня на территории сожгли «жигули», а один «казанский» заявил: «”Жигуль” горит так же, как и “мерседес”».
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Пришло время талонов. Я, например, все время хотел есть. Раньше бы заскочил в «Космос» и там по знакомству бы до отвала навалили, а теперь не хотелось. Они стали высокомерны. Как-то зашел, так новый бармен так мне ответил, что я салфетки сбил и много чего «хорошего» ему наговорил. Всеобщий дефицит всего пришел. Плюс якобы борьба с пьянством. Мы начали все доставать. Угол Карпинского и Науки превратился в пьяный. Спортсмены начали их поджимать. Мы поставили пару ларьков возле станции метро «Академическая», где торговали наши жены. Об этом все знали. Порой наезжали и на нашу точку и вынуждены были решать. Торговали корюшкой с Ладоги. Сотрудники шестого отделения лично с лотков торговали. Принимали вещи на комиссию. Импортные ликеры пошли – персиковые, Амаретто. Закупали на Апрашке. Деньги, товар хранили в кабинетах. Тетрадка прихода лежала у меня на журнале регистрации агентурных сообщений. Вот в агентурных сообщениях была уже сплошная липа, а в бухгалтерских самопальных блокнотиках – не липа. На улицах уже Шанхай начался».
Глава 12
КОНЕЦ НАГАЙКИ
Государственная безопасность
Власть в СССР держалась на том, что в конце 80-х Гавриил Попов, тогда будущий, а теперь бывший мэр Москвы, назвал «подсистемой страха»: в Советском Союзе были, конечно, пироги и пышки, но важнее их были кулаки и шишки.
Мобилизационная экономика могла работать только в том случае, если ее рекрут понимал: шаг в сторону – расстрел. Эту карательную функцию выполняли ЧК—ГПУ—НКВД—КГБ. Однако уже в брежневское время руководимый Юрием Андроповым КГБ, как и все советское общество, проржавел. В глазах обычного ленинградца Комитет являлся незримой силой, которая не позволяла специалисту по Возрождению из Эрмитажа поехать в Италию; которая боролась за то, чтобы Анатолий Карпов выиграл у Виктора Корчного матч за звание чемпиона мира по шахматам; которая решала, кто достоин аспирантуры, а кто должен работать в школе. Основные свои ресурсы эта организация направляла на борьбу с идеологическим врагом – группой довольно безобидных художников и мастеров слова, мирно проводящих жизнь в кочегарках и на кухнях.

Другой важной прерогативой КГБ была борьба с валютчиками и фарцовщиками, и в этом случае ее КПД уже был как у паровоза. Впрочем, даже в борьбе с самиздатом, абстрактной живописью и верой в Иисуса Христа КГБ работал примерно так же эффективно, как Министерство сельского хозяйства в борьбе за урожай: денег, усилий и оперативных комбинаций много, а результат – песни Высоцкого из каждой форточки. Когда же врагам народа сначала разрешили беспрепятственно заявлять о своем несогласии с властью, пусть и не в политических аспектах, а потом их еще и показали по телевизору, КГБ буквально потерял смысл своего существования.

Кроме того, все знали, что комитетчики были всегда обеспечены в разы лучше, чем милиционеры или армейские офицеры. Должностной оклад майора КГБ был таким же, как у армейского полковника. Для них существовала сеть собственных распределителей, больниц, санаториев. И вдруг в одночасье с появлением кооперативов и теневого бизнеса появилась масса людей, материально жившая несравнимо лучше, чем рыцари плаща и кинжала. Закрытые распределители не избежали всеобщего дефицита, товаров в них резко поубавилось. Все это способствовало снижению служебного рвения сотрудников. Когда Комитет стали пытаться перепрофилировать на борьбу с организованной преступностью, вскрылась практически полная профессиональная непригодность его работников. Оказалось, они не обладали навыками работы с уличной преступностью – не то что с вооруженными бандами, но даже со сравнительно безобидными карманными ворами.

Сотрудники Комитета государственной безопасности внешне вежливо, но внутренне высокомерно смотрели на краснознаменную милицию. Они так и назвали МВД – младшим братом, а милиция вынуждена была всегда и везде уступать дорогу старшему. Примеров тому, даже документальных, тома, а приведем самый на мой взгляд прелестный. Согласно совершенно секретному приказу, если оперативник уголовного розыска или отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности получал какую-либо, даже агентурную информацию о руководящих членах советских и партийных органов, включая райкомы, то он немедленно должен был ее направить в КГБ. И забыть. Если же он сам что-то начинал вынюхивать, то это было нарушение приказа министра МВД с вытекающими оргвыводами. Точка. И еще: прослушивание телефонных разговоров было прерогативой только КГБ. Если оперативник МВД уж очень хотел, то все равно прослушивал КГБ, после чего прослушивало свои сводки и то, что считало нужным – отправляло в милицию. А если считало, что милиции это знать не надо, то не отправляло.

КГБ мог зайти в уголовный розыск, забрать какой-нибудь материал проверки и помахать ручкой – работайте дальше, не отвлекайтесь, анализ – не ваш конек. Отношение к ним было, соответственно, негативное. Мягко сказать. Милиция понимала, что их держат за уличных дворняжек. К тому же объем работ был несопоставим. Опер или участковый были в прямом смысле по уши завалены бумагами, а следователю КГБ ради качества запрещалось совершать более одного процессуального действия за день. Допросил и все, больше нельзя, устанешь.

Получали в КГБ больше, одевались они лучше, в театр ходили с женами. Пусть к началу перестройки все идеологемы начали скрипеть, КГБ еще продолжал душить малейшие всплески антисоветчины.

Однажды во время рейда в 1985 году мы наткнулись на каких-то художников. Проверили их сумки, а там оказались самиздатовские книжки еще никому неизвестных Митьков. Начинались их вирши так: «Максим отрицал величие марксизма, но когда его вызвали куда надо, то он и там отрицал. Чем подтвердил принцип ленинской философии «отрицание отрицания». Мы посмеялись и отпустили их. Наутро мне звонок из райотдела КГБ, не видел ли я вчера у каких-то студентов книжек в красном переплете? Я отвечаю – не помню. Как же так? А я говорю, что по картотеке краденного красные книжки у меня не проходят, а читать мне некогда, да и вредно. «Похоже, вы не хотите найти с нами общий язык. У вас, наверное, вся секретная документация в идеальном порядке?», – отвечают на том конце провода. «Дальше фронта не пошлете», - отвечаю я и кладу трубку. Уже было можно и так.

В 1988 году уже в управлении к нам подкатила пара из ларца, одинаковых с лица. Оба из пятой службы КГБ, отвечающей за антисоветизм, попов и евреев. Попросили задержать какой-то грузовик с библиями. Они же всегда нашими руками все мастерили. А мой напарник возьми и скажи: «А в конституции закреплена свобода вероисповедания». «Вы что, помочь нам не хотите!?», – возмутился один из них. А мой приятель отвалился на спинку стула и отвечает: «Не-а». С тем и ушли.
Но я помню тот день, вернее тот стук в дверь моего служебного кабинета, который раздался в 1989 году. Вошли сотрудники КГБ. Я сразу удивился, что они постучали. Присели вокруг меня и так честно признаются, что они ничего не понимают, что творится на улицах, как быть с бандитами и кто они такие. Попросили помощи. В итоге я им предложил поездить с нами вечерами, ночами, а я уже, так уж и быть, прослежу, чтобы никто их не тронул.

Так пала их власть.

Сегодня ФСБ внедрена не то что во все органы, но и в правительство, региональные власти, банки, корпорации и далее по списку. Они вновь стали старшими братьями полиции, прокуратуры. Я бы сказал, даже строгими отцами.
Казаки
12 марта 1989 года в Ленинграде бурлил Народно-демократический союз и примкнувшее к нему студенчество.
Они вышли на исторически намоленное революциями место – к Казанскому собору. Код места забрендирован еще народовольцами, которые в декабре 1876 года там устроили первую манифестацию.

Митинг, будущие российские флаги, мегафоны, выступления. Тысячи три собралось.
(с) архив НИЦ «Мемориал». Митинг 12 марта 1989 г., Ленинград
На углу канала Грибоедова и Невского стоял грустный автобус с первыми тогда омоновцами, созданными отнюдь не для разгонов демонстраций, а скорее, чтобы хоть как-то реагировать на эскалацию уголовного насилия.

Среди них были и те, кто 8 марта 1988 года уже штурмовал ТУ-154. Вернее, семью Овечкиных, захвативших борт и требующих вылета из СССР. Операция тогда планировалась наспех, сотрудники никогда на самолетах не тренировались, так что случилась перестрелка, где кроме пяти террористов погибло еще четыре пассажира.

Когда собравшиеся уже вошли в раж, хотя ничего не били и не ломали, старшему группы ОМОНА по радиостанции прозвучал приказ: «Видите толпу? Рассекайте!».

«Товарищ полковник, во-первых, я в ней стою, так что вижу», – для начала ответил омоновец Нестеров. И добавил главное: – «Во-вторых, я и вас вижу. Вон вы на третьем этаже Дома Книги стоите. Спускайтесь вниз, вместе будем рассекать».
Потом кое-кому из вольнодумцев ласты все-таки скрутили, но это было уже за то, что они залезли на памятник Кутузова.
Это и был революционный момент – «казаки» отказались разгонять молодежь.

В воспоминаниях участников февральской революции есть новелла, как 24 февраля 1917 года такие же казаки отказались хлестать рабочих, хлынувших с Выборгской заставы в центр Петрограда.
Возмездие
Наконец, 16 апреля 1989 года следователю областной прокуратуры Лещенко открылась секретная картина.
Он пишет в очередном запросе начальнику вновь созданного подразделения по борьбе с организованной преступностью Горбачевскому: «На рынке в Девяткино произошла драка между двумя преступными группировками за раздел сфер влияния». Далее, он называет несколько фамилий, прозвищ и просит уточнить, доставить. Тем временем в Ленинграде многие официантки центровых ресторанов знали, кто был в Девяткино. Почему и при чем здесь Малышев с Кумариным, тоже знали на улице.
Заграница
«Заграница – это миф о загробной жизни: кто там побывал, тот оттуда не возвращается», – писал Илья Ильф. В советской реальности почти так и было.
Официально, правда, границы закрыты не были. По идее, для того чтобы их пересечь, требовалось то же, что и сейчас: загранпаспорт, путевка и виза. Загвоздка состояла в том, что для получения загранпаспорта необходимы были характеристики с места работы (идеологически выдержан, морально устойчив) с тремя визами (директор – парторг – профорг) и справка из первого отдела о том, что проситель не является носителем секретной информации. Так что на деле за рубежом бывали только немногие избранные. «Курица не птица, Болгария не заграница» – шутка близких к номенклатурным верхам советских снобов: еще какая заграница, более недостижимая, чем сейчас какая-нибудь Бразилия. Представления о «свободном мире» были самыми приблизительными и почти всегда преувеличенно позитивными. Заграница виделась каким-то недоступным раем, где все одеты в джинсы, пьют виски и ездят в Венецию.

Михаил Горбачев дал своим подданным свободу, которой они лишились в 1920-е годы, – свободу передвижения. Отныне для того, чтобы поехать в Болгарию или даже в США, достаточно было отстоять длинную очередь в ОВИР (отдел виз и регистраций) и еще одну такую же в консульство страны поездки за визой. Более того, государство даже сделало своим первым туристам своеобразный подарок: во Внешторгбанке на Малой Морской улице можно было по официальному курсу, то есть практически «на халяву», купить 300 долларов. Остальные деньги отдавали по рыночному курсу оставшимся в Союзе родственникам знакомых эмигрантов в рублях, а по приезде у этих самых знакомых забирали доллары, шекели или немецкие марки.

Первое пребывание в капстране всегда оборачивалось помутнением. Прежде всего, советский человек чувствовал себя на положении отщепенца. Каким бы ни был твой социальный статус в Рашке, как называли нашу страну многочисленные эмигранты, в Нью-Йорке или Берлине он ничего не стоил. Большинство русских туристов не владели ни одним иностранным языком, могли покупать одежду только в самых захудалых секонд-хендах и вынуждены были экономить на еде. Вторым шоком становилось непредставимое материальное изобилие. Любой универсам в самом мрачном уголке Бруклина выглядел на фоне Елисеевского магазина как авианосец по сравнению с речным трамвайчиком. Советский человек впервые узнавал слово «йогурт», выяснял, что сыр бывает не двух, а двух сотен сортов, дивился разнообразию алкоголя. Торговые площади и отсутствие очередей приводили приехавшего в состояние, какое испытывает никогда не бывавший в городе деревенский житель, увидев небоскреб. Люди уходили в запой, с ними случались инфаркты, они понимали, что прожили жизнь зря, что они неполноценные. Они даже не знали, как открывается обычная жестяная баночка с кока-колой.

Пройдет много времени, в конце концов, с гайдаровской реформой товарные рынки будут насыщены, заграницей станут Эстония с Украиной. Но это ощущение первого шока не пройдет у большинства никогда. Желание жить в своей стране, а быть не хуже иностранца, чувство оскорбленного национального достоинства, память о пережитом унижении станет в некоторых случаях основой идеологии, побудительным мотивом для достижения целей. В начале 1990-х годов Владимир Жириновский, самый близкий по взглядам к авторитетам политик, учившийся, по иронии судьбы, в одной школе с будущим «тамбовским» депутатом Госдумы Михаилом Глущенко, напишет: «Мы помним, как мы возили сумки «поношенных трусов», теперь пусть послушают, как шуршат шины наших «мерседесов» по их автобанам».
Горбачеву радовались как смерти Сталина. Анатолий Лукин, Лука, из блатных
«Родился в Ленинграде в интеллигентной семье, мать учительница. Занимался регби, поступил в Военмех, играл в группе «Аргонавты». Но долго не продержался, увлекся центром, закрутило – стал бегать по Галёре, крутить дела, со мной шлялась такая центровая девка – Твигги. Пятый номер, между прочим. И, между прочим, дочка члена обкома партии. В 1976 году я с этой Твигги попал в историю, и нас приняли. Ее-то папаша отмазал сразу, пока мы чалились во 2-м отделении милиции, а мне прибывший член партии сказал: «Этот в клешах – сажать его надо». Я подался в бега. В 1980-м я выставил квартиру. Брали меня красиво, в ресторане «Восток» в ЦПКО – четыре опера, наши не пляшут, я дернулся к своему таксисту, которому заранее сотку на торпеду положил, но не вышло. Кино.

За все про все отмерили мне двенадцать. Отправили в Чувашию в экспериментальный лагерь. Режим как в концлагере. Я окончательно перешел к блатным. Отсидел достаточно по пятнадцать суток в карцере, и меня отправили в Саратовскую область в крытку в Балашов. Она называлась кузницей воров. Блатных там ломали.

В Балашове пытали голодом – некоторые зэки не выдерживали и нападали на вертухаев, когда те ели пирожки свои вонючие; забивали до полусмерти. Надзиратели были настолько неграмотные, что подходили к зэкам и по букве копировали фамилии с наших бирок на робе. Некоторых заставляли выступать по местному радио и говорить: «Я, такой-то вор, отрекаюсь…» И это было уже после Олимпиады в Москве, где ласковый мишка летал, а в сотнях километрах пусть плохих, но людей, убивали за убеждения. Начальник оперчасти у нас был там некий Константиныч. Он меня часто вызывал и говорил, что, мол, я из приличной семьи, грамотный, а все по баракам усиленного режима шатаюсь, что меня жена-красавица не дождется. Я ему отвечаю: «Константиныч, к чему эти беседы?» А когда он пообещал, что меня опустят, я разбежался и головой своей в его башню воткнулся. Называлось это – взять на Одессу. В карцере по моей просьбе блатные вытащили штырь из нар и алюминиевой кружкой вбили его мне в правое легкое. Тогда меня и отправили на больничку, а то бы пришлось вешаться.

Как пришел Горбачев, начались нам послабления. То есть даже к нам начали относиться по закону – перестали пытать. И как-то отпираю я кормушку и вдруг вижу, как Константиныча ведут – руки за спину. Может, так нехорошо поступать, но я не выдержал и кричу: – «А тебя жена-то дождется?!» Он мне в ответ: «Ты неправ, мы теперь по одну сторону». Я ему: – «Нет, старичок, мы теперь, как на дуэли, еще ближе сошлись, только у тебя по ходу волыну заело».
А ему за пытки, за доведения до самоубийств тоже двенадцать накинули, чтоб не дуло. Мы радовались Горбачеву, уважали его. Наверное, так же радовались зэки, когда Сталин сдох».
Глава 13
ИЗ ПОДПОЛА ВЫХОДЯТ ПОДПОЛЬЩИКИ
Немного подполья
Все же на мировоззрение героев Девяткино еще отбрасывала тень ушедшая сила красного тоталитаризма. Малышеву, уже отсидевшему за два убийства – неосторожное и непреднамеренное, не хватало только обвинения в организации третьего – в Девяткино.
Ответ районной милиции на запрос прокуратуры по убийству в Девяткино
Сначала они с Челюскиным два месяца не ночевали дома, а когда их фамилии и имена стали фигурировать в милицейских справках и их стали разыскивать, подались в бега. Сначала по липовому приглашению оказались в Финляндии, а оттуда перебрались в Швецию, где попросили политического убежища как узники совести – верные традициям евангелисты, подвергающиеся гонениям. Они даже бороды отпустили – так, с их точки зрения, должен был выглядеть настоящий евангелист. Шведы им поверили. Вскоре к ним присоединился Утюг, который выдал себя за пацифиста, отказавшегося воевать в Афганистане. Утюг обошелся без бороды.

Никаких кредитных карт у них и в помине не было, а валюты они взяли с собой немного, так что очень скоро двое Саш и их приятель начали бедствовать. Они снимали углы у девиц из Ленинграда, обосновавшихся в Стокгольме, и думали, как заработать. Первые попытки были честными: они пришли в спортивный клуб и продемонстрировали шведам свое спортивное превосходство. Ими восхитились, но предложили отстаивать честь потомков викингов бесплатно. Они же были поклонниками схемы Федора Шаляпина, кто постоянно напоминал: «Бесплатно поют только птички».

Тогда они решили работать на погрузке и разгрузке тяжелых предметов, но предметов было много, а платили мало. По воспоминаниям одной из девушек, приютившей их компанию в Стокгольме, Малышев в конце концов сказал: «Они сами толкают нас на криминал». Но даже и криминала достойного им не подвернулось. Дошло до того, что изгнанники были вынуждены лазить по соседским балконам и без спроса собирать овощи, оставленные там на хранение.

Их будто рыб из воды вытащили, и они изнывали от безделья. Макароны поедят вечерком и спать нос к носу, как в тюремной камере. Хоть кистень в руку бери. Малышев стал нервничать, мол, псковский мужик, а проживает дни как овощ. Вокруг-то – тишь, спокойно так, что зайцы по улицам бегают – их никто не трогает. И решили они пойти на дело. Даже не ради наживы, а от скуки смертной.

Сначала заприметили в порту фуры, а показалось им, что в фурах – меха и причем чернобурые. В супермаркете украли ножи покрепче, подкрались ночью, Утюг залез на плечи Челюскину, Малышев на атасе. Воткнул клинок в резиновую ткань, а оттуда хлынул фонтан отвратительной жижи. Оказалось, что это емкости с жидкостью для автомоек. Эта гадость и обдала Утюга с Челюскиным с головы до пят. Отплевались, бредут – чистые два Шрека. Малышев поодаль – не подходите ко мне близко. Полицейская машина мимо едет, удивленно на них оттуда глядят – не останавливаются.

Отмывшись, решили подломить загородные коттеджи. Там же сейфы, а в них от бриллиантов до биржевых бумаг. Украли в супермаркете гвоздодер, подкрались вечерком к дому, а квартирники из них – никудышные. Малышев не выдержал всех этих скрипов, сделал мхатовскую паузу, задумался как маршал Жуков над картой наступления и молвит: «Дай-ка я». Поднатужился своей силищей богатырской, чтобы аккуратнее вышло и … отломал половину двери вместе с петлями. Как медведь из кустов.
Забежали, друг друга чуть не затоптав – ведь сейчас разбогатеют, а внутри все прибрано, в шкафах одноразовая посуда, а посредине стоит упаковка от телевизора без телевизора. Ну не надо сюжетов писать.

Они продолжали часто гулять по центральным улицам: в сотнях магазинов и лавочек всегда было чем поживиться. Однажды к ним прилип фотоаппарат-мыльница, и на него Утюг сфотографировал Челюскина, Малышева и еще Димку в полный рост на одной из самых людных туристических улиц.
Легендарная фотография, испугавшая всю Скандинавию
Эту фотографию нашли у Малышева при обыске в 1992 году. Сотрудник РУБОП Николай Аулов подарил ее Андрею Константинову. В 1994 году Константинов совместно с известным шведским журналистом Малькольмом Дикселиусом издал книгу «Криминальное русское подполье». Фотография попала в эту книгу и разошлась по многим шведским газетам с подписью: «Русская мафия в Стокгольме». С тех пор шведы очень боятся Малышева.

Что касается третьего персонажа на культовом фото, то это Дима-Пожарник. Он действительно немного прослужил в пожарной части Ленинграда, посидел за мошенничество и тоже скучал по русскому раздолью. Когда Малышев и компания покинули Скандинавию, он пристроился в монастырь в Мальме, выдав себя чуть ли не за отшельника. Развил такую бурную религиозную деятельность, что когда скоропостижно умер от передозировки наркотиками, то хоронили его всей епархией. Монашки хором пели.

В принципе, на этом бесчинства русской мафии в Швеции закончились. Чуть не перессорившись друг с другом, они затолкали Утюга на паром «Ильич» и отправили его в Питер на разведку, а сами маханули в Берлин. Там уже повеселее стало. Малышева встретила русская неформальная эмиграция – стали по ресторациям водить – показывать, как диковину – под ним тысяча штыков. Это было похоже на русскую иммиграцию, куда заглянул мощный казачий атаман из советской России. Челюскина пристроили сторожем на складе. Но они и на неметчине заскучали. В Петербурге же их встречали как того летчика Челюскина в Москве.
Бройлер, покаяние
Между тем ленинградским органам удалось найти самого Сергея Мискарева. До того, как оказаться под стражей, он вместе со всеми братьями по оружию занимался рутиной – системно получал с кооператоров, а заходя в магазин или ларек, приговаривал одну и ту же присказку: «Дайте мне что-нибудь из денег».
Сергей Мискарев (в центре), Петербург, 90-е
Вроде еще СССР не распался и рабочих сгоняли на какие-то партсобрания, а, например, на стеклах некоторых ларьков возле Витебского вокзала были приклеены листочки с брендом вертикали Мискарева: «Охрану осуществляет Малышев А.И.».
Из личного дела офицера внутренних войск
К удаче сотрудников недавно созданного 5-го отдела ГУВД, в момент задержания Мискарева у него при себе оказался обрез, что хоть как-то упрощало дальнейшую процедуру. Мискарев понимал все, Мискарев написал заявление, в котором признался в убийстве. Вот как дословно выглядят выдержки его признания (орфография и пунктуация сохранены):

«17 декабря 1988 года я находился на рынке в Девяткино, где было много народу – спекулянтов, покупателей, среди которых Федя, фамилии которого я не знал. На рынке произошла драка… Ко мне подошли группа ребят в количестве 7-8 человек, среди которых был Федя который был одет в короткую куртку. Я не ожидал, что меня станут бить продолжал заниматься своими делами, не обращая на них внимания. А в это время меня со всех сторон начали избивать руками и ногами, в том числе и Федя. Я не мог подняться и на четвереньках стал пытаться отползти от них, а потом упал на снег и закрыл лицо руками так как били руками по голове. Какое это время продолжалось я не помню. А затем меня подняли и Федя ударил меня ногой в живот, а еще кто-то в глаз кулаком. А потом Федя сказал «хватит с него» так и не объяснив за что. Наверное меня с кем то перепутали.

18 декабря на рынок я приехал где-то в 10:30 один никакого оружия со мной не было. На рынке как всегда была толпа людей. Я хотел поговорить с Федей за что меня избили и узнать, где мои туфли которые я купил и потерял. … Я стоял спиной и когда развернулся то увидел, что меня ударили по лицу сбоку и полетел на карачках на землю, затем я начал подниматься а вокруг меня были парни, я перехватил из руки чей-то нож так как думал, что меня могут порезать, нож был у меня в правой руке и когда я развернулся то увидел Федю который бил меня ногой, но сильного удара у Феди не получилось и мы упали, нож у меня так и остался в руке. Сцепились мы с Федей вдвоем, и покатились с ним в это время друг другу нанося удары. Я был в сильном стрессовом состоянии и не понимал, что делаю, думая только о том, что мне необходимо защититься так как у меня не было выбора. В борьбе я нанес удар ножом в область корпуса спереди. … Борьба была только между нами. … Я кричал и все передо мной было как в тумане и я убежал рынка».

В итоге то, что еще весной называлось преступными группировками, к осени 1989-го, когда зачитывали приговор Сергею Мискареву, получило гораздо более нейтральное определение: «…на стихийном рынке на ст. Девяткино между Гончаренко и его знакомыми, с одной стороны, и Мискаревым и его знакомыми, с другой стороны, произошел конфликт…». Человек, которому в руки попал бы приговор по делу Мискарева, не зная обстоятельств происшествия, решил бы, что речь идет о бытовухе.
Наказание Бройлер отбывал в более чем сносных условиях. Утром он выходил из камеры в изоляторе на улице Лебедева в длинном красном шелковом халате с драконами на спине и отправлялся в спортзал на второй этаж. Там он занимался тяжелой атлетикой, и на вопрос: «Как дела?» неизменно отвечал, что «жмет 160 кг на 8 раз».
Глава 14
ЕВАНГЕЛИЕ ПО МАРКСУ
Сосиска
Разумеется, Девяткино не минули наперстки, но на пик формы эта тема встала в самом центре Ленинграда.
До мая 1988 года Некрасовский был обычным колхозным рынком, там продавали по большей части молочные продукты, овощи и фрукты. Но сразу после выхода закона о кооператорах второй этаж отдали под торговлю вещами. И его буквально в течение нескольких дней наводнили пуссеры, танкеры и вареные джинсы.
(с) wikipedia.org
Источником этого изобилия были все те же цеховики, которые поставляли товар на Галёру, а продавали его или нанятые продавцы, или кто-то из ближайшего окружения поставщика: сестры, соседи, подруги. Немного позже к ним присоединились и первые челноки. К этому времени ленинградская барахолка была уже непредставима без наперсточников. На Некрасовский опять, как на Энергетиков, первыми крутить колпаки пришла компания выходцев из южных республик: Мушег Азатян по прозвищу Резаный, Куанч Бабаев и Мага. Куанч – мастер спорта по дзюдо, Мага – по классической борьбе.

Идея переезда с закрывшегося Девяткино на Некрасовский принадлежала Кумарину. Не чувствуя в себе сил справиться с конкурентами, он поделился ею с Малышевым. Но не в лобовую, а через общих знакомых. В итоге, на Некрасовский рынок заявились Кумарин с Ледовских и Гавриленковым и Малышев с Челюскиным и Кудряшовым. Кавказцы сдались только после драки. Им по-братски оставили треть второго этажа. На другие две трети переселилась вся толпа наперсточников с Девяткино.
На Некрасовском, который стал первым в городе торговым центром, народу было море, и мало кто мог пройти мимо заманчивой возможности выиграть деньги в простую игру. Малышев с подачи Александра Крупицы по прозвищу Крупа, приятеля Артура Кжижевича, пригласил крутить колпаки двух жонглеров из цирка на Фонтанке. У Кумарина эту роль исполняли Геннадий Андреев (Клубника) и Вячеслав Дроков (Зинка). Те и другие лихо шутили, зазывая народ на шоу:

– Мужчина без денег – мужчина бездельник.

– Мужчина без риска – мужчина сосиска.

Прибаутки нравились даже проигравшим – во всяком случае, из числа тех, у кого водились деньжата.

Некоторые из них, не жалея проигранных пятидесяти рублей, жали руку «нижним» и благодарили за развлекалово. Однако, в отличие от автомобильного рынка на Энергетиков и Девяткино на Некрасовский рынок потянулись и те граждане, которые жили на одну зарплату.

В самом центре Ленинграда впервые появились легальные магазинчики с яркими импортными вещами. Многие приходили сюда просто посмотреть на это изобилие. Они, конечно, больше других хотели выиграть 25 рублей в наперстки, а на деле проигрывали свои последние деньги. Самыми жалкими оказывались небогатые домохозяйки. 25 рублей для них были большой суммой, в кармане обычно больше четвертака и не бывало, так что, проиграв его, они старались отыграться и закладывали святое – обручальное кольцо. Разумеется, мгновенно расставались и с ним. Понимание того, что пропажу будет сложно объяснить мужу, приходило чаще всего слишком поздно. Многие из женщин в такой ситуации, желая вернуть драгоценность во что бы то ни стало, предлагали наперсточникам сексуальные услуги прямо в соседних парадных.

Некоторых молодых спортсменов подобные предложения коробили, соглашаться они на них не могли, но и возвращать проигранное из милости им тоже не хотелось. Не столько потому, что было жалко вещей, сколько ради соблюдения принципа. Вели они себя по-разному. Дроков к таким клиентам не испытывал никакого сочувствия – не возвращал никогда, ничего и невзирая ни на что. Анджей, наоборот, иногда еще до начала игры отводил в сторону какую-нибудь обреченную домохозяйку и шептал: «Беги отсюда!»

Каждый день сотни людей, проигрывая, рыдали на первом этаже рынка. Будучи зачинщиками всего этого беспорядка, концессионеры не могли не принимать в расчет законодательство и правоохранительные органы – строго по графику они сами приходили в Смольнинское РУВД для составления протоколов об административном нарушении и платили штраф в 50 рублей. А тех, кто подходил в штатском, предъявлял корочки и пытался получить мзду, сначала посылали, а потом просто отталкивали. Но не сильно. Кто-нибудь кричал, как в трамвайной сцене Шуре Балаганову: «Карманник!» – и ему поддавали.

В это же время на Некрасовский в компанию Кумарина Лукошин привел Михаила Глущенко, боксера из Алма-Аты, уже ранее обвиненного в изнасиловании, но избежавшего наказания благодаря тому, что судебно-медицинская экспертиза признала его невменяемым.

На взгляд аферистов с Невского, да и первых наперсточников – все это было уже невменяемо. Они туда даже не заглядывали.
Газета
Одними из прибауток, как у солдат 20-х годов – «Яблочко», у наперсточников были и еще два закидона: «Денег нет – читай газету» и «Читайте газету «Труд», там скажут, где деньги растут».
Сами же спортсмены никогда советских газет не читали. И от них этого никакие тренеры и спорткомитеты не требовали. Расшифровать аббревиатуру КПСС могли, имя – отчество Брежнева знали, о том, что в Америке эксплуатируют негров, слышали – и на том спасибо. Занимаясь политикой на международных соревнованиях, внутри себя они были вне политики. И уж точно никогда не читали запрещенную литературу, Солженицына какого-то. И вражьих голосов по «Голосу Америки» не слушали. Кроме спорта – ничего, проверенные, наши ребята. Так, в принципе, и катилось, даже в начале 90-х на журналистов они смотрели, как помещики на дворовых актеров. Ну пишут и пишут, ни на что не влияет. Все изменил Андрей Константинов, первым открыв дверь в мир документального и бандитского. Когда он создал «Бандитский Петербург». Вернее, начали привыкать с ноября 1992 года, когда Андрей постоянно выводил свои огромные материалы в газете «Смена».
Сама же книга на прилавок попала в 1993 году. Тут они поняли, что к ним пришла слава, ведь они подсознательно священно относились к книгам. Ибо тот, у кого много книг в квартире – практически профессор.

«В те дни меня подрезал Костя-Могила на своем шикарном «мерседесе» с охраной. Он просто мимо несся и случайно меня увидел за рулем. Вышел и, с одной стороны, уважительно, как уже к писателю, с другой – небрежно, так как он же один из самых крутых людей реального мира, спрашивает: «А чо фотография моя такая плохая в книге? Не мог попросить, что ли? Я бы хорошую дал», – вспоминает Андрей Константинов.
Константин Яковлев
Пожалуй, единственным, кто выделялся на этом фоне незнаек прессы, был Владимир Кумарин. Он читал, листал, вникал еще со студенческой скамьи.
Владимир Кумарин
«Относился к этому как к шоу». Дмитрий Костыгин, основатель «Юлмарта»
«В 1988-ом или 1989-ом году, по-моему, в конце мая или начале июня, я приехал в Ленинград и заехал на Некрасовский рынок. Я только начал заниматься подобием бизнеса – как все – джинсы, кроссовки. К этому времени заработал первый свой дайм одной монетой (10 центов США) и храню его до сих пор. В моих действиях еще не было логики, одни телодвижения.

На втором этаже рынка увидел наперсточников. До этого я их наблюдал в Нижнем Новгороде. Тогда я относился к этому как к шоу. Что-то вроде упражнения на зоркость. Никакой опасности вокруг играющего я не почувствовал – все залихватски так, с улыбочкой, с куплетами. Что-то наподобие: «Несложные движения для головокружения».

Поставил 25 рублей и не угадал, под каким колпаком шарик. Не обиделся, сам виноват. Мне была предложена призовая игра, но я поостерегся. Вначале думал, что нужно быть внимательней. Я же пацаном еще был и реальность интерпретировал косо. А так как мне нужно было присмотреться к товарам, то побродил, потолковал с купцами, внимательней прищурился на игру, и кое-что дошло. Не надо быть Пуаро, чтобы со стороны минут за десять все понять.
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Тут ко мне подходят два лба, предложили 10 пар кроссовок по дешевке. Я сразу предупредил, что денег при себе нет. Мы отошли на улицу, где товар должен был лежать в машине, там они мне и объясняют: мол, они боксеры – это инновация такая, и что с меня деньги, а шансов у меня нет. Я улыбаюсь и повторяю, что денег с собой не ношу. Они обыскали. Я «признался», что все деньги у приятеля. Они объявили мне 100 рублей, очевидно, за то, что хотел купить и нажиться на их доброте. И мы пошли искать моего друга. Пока искали, я успел подойти к милиционеру в форме – сунул ему пятерку, он их шугнул, и я ушел.
Все верно – начало рынка на Некрасовском рынке».
Перераспределение акций
Наперстки научили спортсменов самым главным азам капитализма. Да, в родных советских спортшколах они чтили иерархию: тренер – капитан команды – команда. Но все же тренер был для них папой и мамой, то есть чем-то вечно-естественным, а капитан команды – просто самым сильным и быстрым из них. За пределами ринга или спортивного зала они мироощущали себя братством, связанным одной целью и правилами, орденом без главы.
Поэтому в самом начале, когда наперстки захлестнули Питер и крутить их стали чуть ли не у каждой станции метро, куш новички делили по-братски. Кучу денег, в которой к тому же лежали часы, перстни, обручальные кольца, разрывали залихватски и поровну. Кому достались доллары, кому дешевые электронные часы, кому купюры в 5 рублей, а кому в 25 – какая разница. Все же братья. Своего рода коммунизм. Но долго такая вольница продержаться не могла.

Самый квалифицированный – нижний, он и рисковал больше всех. Тот, кто договорился о месте с милицией и с конкурентами, тоже не должен получать столько же, сколько верхний, просто изображающий прохожего, но способный вмешаться в случае конфликта.

Разобрались с капиталистическими пропорциями и договорились. Быстро сами изобрели то, что знали первые опытные, кто начинал с Благодатной улицы. Нижний становился акционером на 10 процентов, каждый верхний – по 5 процентов, остальное получал мажоритарный учредитель. Но перед дележом еще минусовалась сумма, потраченная на взятки, считай – лоббизм, и на непредвиденные расходы. То есть все как в любой нормальной современной компании.
Следующую серию смотрите 08.11. 2021
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