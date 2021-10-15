А этот фактор напрямую был связан с тем местом, где они родились и сформировались. Наиболее непривычная, даже неприятная модель была у «казанских». Где-то далеко в столице Татарии они давно поделились на уличные банды, а то, что в Ленинграде их всех считали некой единой сущностью, было проблемой ленинградцев. Когда в Ленинграде в 70-х годах шпана просто традиционно дралась на салютах, в Казани все было уже поделено на улицы. Каждый пацан знал все улицы Казани лучше таксиста – куда можно заходить, а куда не стоит. Все в прямом смысле делились на банды с четкой иерархией, традицией, животными правилами. В Казани они начинали междоусобную резню, а та переходила на группировки «казанских» в других городах. Понять этого никто не мог. Тем более, что Казань была единственным городом в России, где не могло быть ни одной неместной группировки. Даже в ближайших крупных городах с якобы схожими признаками, такими как, например, Саранск, Альметьевск, Набережные Челны, ничего похожего не было. Оттуда заезжали в Питер маленькими группами и вливались в чисто петербургские декорации. По отцу этногенеза, историку Льву Гумилеву, это степная модель. Такие топонимы как Воркута, Пермь, Омск, Архангельск, конечно, поставляли спортсменов, но и эти, в большинстве своем, имели сосланных, судимых родственников и отцов. Они как привыкли к лагерному духу, так никакие набережные Невы не могли его выветрить. Модель чисто уголовная, можно сказать, родная. А то, что в ней не было воров в законе, то это влияло лишь на подчинение черному миру. Вернее, на отсутствие такого подчинения. Ушедшие в братву из армии и создавшие свои коллективы, разумеется, привнесли военную модель. Это наблюдалось на первых порах у афганцев, у бывших сотрудников ОМОН и спецназа. Азербайджанцы, дагестанцы, чеченцы, безусловно, продолжили черкесскую традицию, в которой славяне категорически не разбирались.