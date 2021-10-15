Молодежь сажали за журнальные столики где-нибудь в арендованных помещениях тех, кто уже был под их крышей, а те минимизировали временные затраты на поиск новых клиентов.
Раскладывают они, к примеру, перед собой «Рекламно-информационный проспект» – кооператоры, организации, индивидуально-трудовая деятельность Ленинграда образца 1989 года, тираж 50 тысяч экземпляров, ценой в 70 копеек. И начинают обзвон от первой страницы: кооператив «Гиппократ» предлагает жителям и гостям нашего города высококвалифицированную медицинскую помощь. Жирным выделено: «Помните! Своевременно начатое лечение – это всегда путь к полному выздоровлению, а тем самым – к молодости, бодрости, работоспособности». Адрес: улица Подвойского, дом 14, корпус 1, парадная 9. Справки по телефону с 15 до 20 часов.
Им звонят: «Привет, старшего позови … С кем вы работаете?». И назначают встречу: завтра, в 10 часов утра у входа в БКЗ «Октябрьский».
Перелистываем: кооператив «Камея» оказывает следующие услуги для автолюбителей: тонирование автомобильных стекол, изготовление фурнитуры для автомобилей. Адрес: Жуковского, 57, ежедневно.
– Привет, старшего позови.
Встречу назначают завтра, в 10:15 у входа в БКЗ «Октябрьский».
Переворачиваем: кооператив «Оптима» работает под девизом «Любая экономия сводится к экономии времени». Все виды машинописных и стенографических работ. Улица 10-ая Советская, дом 17, квартира 20, квартира Аллилуевых, мемориальный музей В.И. Ленина.
И так, пока тайминг у БКЗ не закончится.
На следующий день у БКЗ стоят два молодых парня. Принимают посетителей. Иногда подъезжает авто с крышей побеспокоенных, мол, в чем вопрос, парни. Тогда перед ними извиняются, объясняют, какой кто коллектив представляет, обмениваются телефонами, расходятся. Ложный вызов, но если с уважением отнеслись к группе быстрого реагирования, то без обид. Порой коммерсанты приходят печальные и одни. Им объясняют, что они под крышей, то есть зарегистрированы в налоговой инспекции, разжевывают правила поведения с другими сборщиками дани. Они примитивны: если к тебе пришли с претензией – рот не раскрывай, а сразу показывай пальцем на нас. То есть правильно говорили, как сегодня адвокат заранее объясняет: «Ты имеешь право не давать показания на себя и на своих близких родственников согласно 51-ой статьи Конституции, жди, пока я приеду».
После этого к таким заезжали по месту работы кооператива, осматривали объект на предмет, скольким рублям в месяц он соответствует, и вели уже дополнительные, более тонкие разговоры. Сводились они к следующему: если кооператор открывал какое-то новое дело, то обязан был предупредить крышу и увеличить размер пошлины. Если он этого не сделает, а ребятки узнают сами или к нему нагрянут оппоненты, то он будет вынужден платить штраф гостям и им. Разве сегодня ФНС поступает иначе?